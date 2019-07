Trenord potenzia i servizi per Malpensa

Prosegue il potenziamento dei servizi di Trenord per l’aeroporto internazionale di Malpensa in vista della chiusura dello scalo di Linate dal 27 luglio: è stata aperta oggi una nuova biglietteria presso il Terminal 1 ed è online il sito dedicato al Malpensa Express completamente rinnovato, per una consultazione sempre più agevole da mobile e acquisti rapidi e semplificati.

Le novità si aggiungono al potenziamento delle composizioni delle corse Malpensa Express previsto da Trenord per i tre mesi di “Bridge”: complessivamente saranno 18.500 i posti in più offerti ogni giorno sui convogli del collegamento aeroportuale che conta 146 corse giornaliere fra l’aeroporto di Malpensa e la città di Milano, cioè una ogni 15 minuti da e per lo scalo.

Biglietti per le corse Malpensa Express, informazioni sul trasporto ferroviario, proposte per raggiungere in treno le località turistiche in Lombardia: la nuova biglietteria aperta oggi al Terminal 1 di Malpensa, situata al piano arrivi davanti all’uscita passeggeri dei voli Schengen, sarà un ulteriore punto di contatto con i clienti nazionali e internazionali che atterreranno nello scalo.

La nuova biglietteria, aperta tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 21, si aggiunge a quelle già attive presso il Terminal 1 e il Terminal 2, situate presso le stazioni ferroviarie.

Nei prossimi giorni come ulteriore punto di vendita e assistenza sarà attivo un aggiuntivo desk Trenord situato al piano arrivi del Terminal 1 davanti all’uscita passeggeri dei voli extra Schengen.

Il nuovo sito di Malpensa Express: pensato per una fruizione da smartphone e tablet, ideale per chi consulta e compera “in mobilità”: il nuovo sito di Malpensa Express grazie a funzioni aggiuntive e una grafica totalmente rinnovata consente una più rapida e semplice consultazione degli orari delle corse e l’acquisto dei biglietti ferroviari “in un click”.

Dal sito web i viaggiatori potranno acquistare i titoli di viaggio più adatti alle proprie esigenze direttamente dalla propria area personale e selezionare le stazioni e le linee di interesse.

In seguito a un’analisi della variazione della domanda, Trenord ha disposto che nel periodo di chiusura di Linate le composizioni delle corse Malpensa Express siano potenziate in modo da offrire complessivamente 18.500 posti in più sui convogli del collegamento aeroportuale, che offre ogni giorno 146 corse fra l’aeroporto di Malpensa e la città di Milano, cioè una ogni 15 minuti da e per lo scalo.

Grazie al potenziamento, l’attuale offerta crescerà del 47% passando da poco più di 39mila posti al giorno a quasi 58mila.