Ma che fine ha fatto la Proloco di Luino?

Pro Loco Luino

Buongiorno Sig. Direttore,

sono una cittadina luinese che ama il nostro splendido paese e che da sempre segue le varie vicissitudini di esso.

Le scrivo riguardo la situazione della nostra Pro Loco e Le confesso che non riesco a capire la situazione attuale. Recentemente ho letto alcuni articoli inerenti alla tematica ma non hanno chiarito la situazione appieno.

Le domande che mi sorgono sono: l’ultimo Presidente, Sig. Cerrutto e Il Consiglio si sono sollevati dall’incarico? La Pro Loco di Luino è attiva? Inoltre, pare che esistano gruppi di “giovani volenterosi” che vorrebbero cimentarsi nel progetto affinché il territorio sia valorizzato come meriterebbe ma la loro identità risulta essere ignota e, inoltre, leggo che altri sono interessati a coinvolgere storici ex presidenti unendosi in un eventuale comitato Pro Loco. Il Sindaco riflette e spera che qualcuno si prenda a cuore la situazione e cerchi di risolverla nell’interesse della nostra collettività, gestendo una Pro Loco che abbia come fine la valorizzazione del nostro splendido territorio.

Da cittadina vorrei capire in che stato verte la nostra Pro Loco e come me, molti altri luinesi desiderano che un’istituzione storica come quest’ultima torni a regalarci momenti festosi e coinvolgenti. Orgogliosa di quello che negli anni è stato realizzato, resto in attesa di risposte per chiarire la questione.

Colgo l’occasione di porgere i miei più

cordiali saluti.

Linda Maglio