Italbasket, scelti i 12 per il Mondiale di Cina

Il c.t. della Nazionale di basket, Romeo Sacchetti, ha comunicato i dodici giocatori che formeranno la squadra “definitiva” ai Mondiali di pallacanestro che disputerà i mondiali di Cina. Una competizione a cui l’Italia si avvicina con qualche difficoltà, visto il forfait di Melli e le condizioni precarie di giocatori come Gallinari e capitan Datome.

Questi ultimi però, saranno regolarmente in campo sui parquet cinesi: i due esclusi con l’ultimo “taglio” da parte di Sacchetti sono le ali Giampaolo Ricci (ex Cremona, passato in estate alla Virtus) e Brian Sacchetti, il figlio di Meo, punto di forza della Germani Brescia e unico azzurro con un passato a Varese, seppure nelle giovanili.

La Nazionale quindi sarà formata dai playmaker Hackett, Luca Vitali e Filloyha ; dalle guardie Belinelli e Della Valle, dalle ali piccole Datome, Abbass e Gentile. Gallinari sarà l‘ala forte titolare affiancata da Brooks mentre i due pivot di ruolo saranno Biligha e Tessitori. Il nome di quest’ultimi è probabilmente il più inatteso, ma il centro di Treviso si è comunque messo in luce nelle partite di preparazione e ha una stazza che altri non posseggono.

La squadra si trova già in Cina da diversi giorni ed esordirà sabato 31 agosto contro le Filippine a Foshang, già una partita da vincere per pensare di accedere al secondo turno. L’avvicinamento è risultato molto difficoltoso, con sei sconfitte di fila (partite di diverso valore), ma ora è tempo di mettersi alle spalle il passato e di provare a fare strada in una competizione da cui l’Italia manca da 13 anni. E che è anche una prima porta d’ingresso alle prossime Olimpiadi.