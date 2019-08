Maxi calciobalilla a Malpensa

Le foto – tratte da Instagram, dove diversi passeggeri hanno immortalato il curioso passatempo – del maxi calciobalilla che in questi giorni sta stupendo e divertendo i turisti in attesa di prendere il volo al terminal 1, dove in questi giorni si accumulano le partenze consuete dal T1 con quelle di Linate.

Galleria fotografica Il maxicalcioballilla a Malpensa 4 di 9

Lungo più di 7 metri, permette di giocare fino a 24 persone contemporaneamente.