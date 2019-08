A Monteviasco in elicottero il giorno delle stelle

Per molti sarà una scampagnata, per altri l’insolita evasione verso la novità. Ma in molti pensano a Monteviasco come un posto che sta scomparendo. Almeno nella memoria di quanti da novembre scorso – molti fra questi hanno lì la casa – non possono tornarci per via di quella funivia che ancora rimane ferma dopo il lutto che ha colpito la comunità locale.

Impianto fermo e unico modo per salire l’antico percorso fatto da centinaia di scalini.

Non roba da tutti.

L’alternativa se l’è inventata Moreno Tosi che è ristoratore di uno dei tre esercizi che ancora resistono nel borgo sempre più solo e aggrappato alla montagna che propone per il 10 di agosto un viaggio in elicottero a Monteviasco con pranzo al ristorante Barchet.

«Ho deciso di proporre un pacchetto composto da una salita in elicottero più pranzo al prezzo di 75 euro. Ho chiesto di parlare di questa iniziativa per consentire a quanti vogliano aderirvi di poter dividere il costo dell’elicottero: l’importante è che aumentino le persone che salgono in elicottero per abbassare i costi e rendere accessibile questa iniziativa anche ai tanti che dal mese di novembre non hanno più potuto vedere casa loro», spiega Tosi.

Per prenotazioni, contattare il numero 3349553213, o, in alternativa, il numero 3488839418.