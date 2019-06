Monteviasco, anche il presidente Mattarella elogia i Carabinieri

C’è anche Rosina nel discorso di Sergio Mattarella in occasione del 205esimo anniversario dell’Arma dei Carabinieri. Il Presidente della Repubblica ha infatti raccontato la vicenda della frazione isolata da mesi e del lavoro che fanno i militari che continuano ad assistere gli anziani che lassù vivono.

Galleria fotografica Monteviasco isolata, vegliano i carabinieri 4 di 38

«Nel novembre scorso, in provincia di Varese, è rimasta isolata una frazione sperduta, in cui vivono sette anziani -ha raccontato Mattarella nel suo discorso-. Lì, giorno per giorno, militari dell’Arma della Compagnia di Luino e del Reparto Carabinieri Forestale di Varese, hanno portato generi alimentari e farmaci, facendo sentire a questi nostri concittadini, isolati in quella frazione sperduta, che cosa vuol dire senso delle istituzioni e senso della comunità nazionale».

Secondo il Capo dello Stato quindi «le tante stazioni e le tante pattuglie che ogni giorno, in qualunque ora, vigilano sulla sicurezza del nostro Paese spiega il perché dell’affetto e della fiducia dei nostri concittadini; fiducia che viene accentuata particolarmente da alcune operazioni straordinarie», come nel caso di Monteviasco. Nei giorni scorsi, tra l’altro quegli stessi Carabinieri si sono visti assegnare il Premio Rosa Camuna, la massima onorificenza lombarda.

Il problema di Monteviasco, tra l’altro, non si è ancora risolto. La funicolare che collega la frazione è ancora chiusa (nonostante si sia finalmente trovato un nuovo gestore) e l’unico collegamento con il resto del mondo è un sentiero di 1.200 gradini. Gradini che, come vi abbiamo raccontato nel reportage qui sotto, vengono percorsi (quasi) quotidianamente dai Carabinieri.