Una perdita idrica rallenta i lavori di via Bainsizza

«Una perdita d’acqua dalle tubature sotterranee. Spesso succede quando i tubi sono vecchi o installati a una profondità non adeguata; basta anche solo una di queste due cause e, al passaggio dei mezzi per le asfaltature, le strutture cedono».

Così i tecnici comunali spiegano il guasto che questa mattina ha rallentato i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in via Bainsizza.

La perdita d’acqua, che i vigili presenti sul posto hanno subito segnalato ad Ascm Agam Reti, è avvenuta appena dopo il ponte della ferrovia, nel tratto in cui la strada si restringe e in corrispondenza dell’allacciamento di una vicina casa. I lavori di rifacimento riprenderanno non appena risolto il guasto.