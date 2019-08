Sulla Via Francisca: tappa a Gazzada Schianno

Oggi il tour della Via Francisca è passato da Gazzada Schianno. Alle porte di Varese, la città di Gazzada ha una grande area verde che porta direttamente verso la zona del Parco Rile Tenore Olona che sarà protagonista anche nei prossimi giorni di cammino. Domani, martedì 27 agosto, il tour proseguirà a Morazzone.

Il sito della via Francisca

Qui si trova il calendario di tutto il tour, per chi vorrà seguire questo progetto visto che sarà un’occasione per conoscere i luoghi, le persone e le storie che si possono incontrare lungo la via Francisca.

Il tour parte da Villa De Strens fu edificata nei primi del 1900 in stile Liberty.

Ecco il tracciato della via Francisca che attraversa Gazzada

Incontriamo, insieme al sindaco, Flavio Caravati, presidente della Proloco di Gazzada Schianno

Le brochure informative sulla Via Francisca possono essere reperite alla biblioteca di Gazzada Schianno, accanto al municipio

Il Sindaco, Paolo Trevisan, è molto preparato sulle vie di pellegrinaggio di queste zone

Il tour in Gazzada Schianno prosegue per la bellissima Villa Cagnola, accoglienza turistica a disposizione dei viandanti

Dalla splendida Gazzada vi salutiamo. Domani saremo a Morazzone