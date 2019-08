“Un consiglio comunale in piazza Repubblica per affrontare il problema sicurezza”

L’ulteriore esperienza negativa che ha raccontato la ragazza su quanto le è accaduto in piazza Repubblica richiama nuovamente l’attenzione di tutti su una situazione che orami da troppo tempo è diventata un vero problema nella nostra Città.

In primis voglio esprimere la mia solidarietà alle due ragazze che hanno raccontato la loro brutta esperienza in piazza Repubblica, ritengo che non sia accettabile che i cittadini, soprattutto le donne, debbano avere timore ad attraversare la loro città, specialmente nelle zone del centro, per paura che qualche balordo, che staziona quotidinamente in quelle zone, possa dar loro fastidio o fare anche di peggio.

Purtroppo non tutti abbiamo la stessa sensibilità sulla tematica sicurezza come abbiamo appreso dalle dichiarazioni del Segretario del P.D. di Varese, il quale minimizzava la faccenda e accusava il Ministro dell’Interno Salvini di aver adottato politiche inefficaci.

Sarebbe stato più opportuno da parte sua guardare verso Palazzo Estense e la maggioranza che lo governa, arroccata nelle stanze e non avendo contatti con i cittadini e le loro problematiche. Le politiche portate avanti dal Sindaco Galimberti e dal suo Vice Zanzi (Che ha anche la delega alla Polizia Locale) non hanno portato a un miglioramento della situazione, ma anzi a un peggioramento, con discorsi aleatori sul futuro della piazza, senza una chiara visione del futuro ma sopratutto senza adottare misure urgenti per cercare di risolvere il problema.

Lancio una provocazione/proposta, visto che anche il consiglio comunale si riunisce sempre di meno, la prossima volta potrebbero svolgerlo in piazza Repubblica (Se non hanno paura a stare in quella piazza alla sera) e così almeno la maggioranza esce dal palazzo e si fa vedere in Città.

Stefano Angei, Coordinatore della Lega Giovani Varese