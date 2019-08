Vietato annoiarsi: il tempo davvero libero che manca ai bambini

La nostra quotidianità è invasa di forme di intrattenimento: non passiamo attimo della nostra vita senza far nulla. Ma così rischiamo di “far appassire ogni impulso vitale”, dimenticandoci di dedicare tempo al pensiero fine a se stesso. Che è pura creatività, anche e soprattutto per i bambini. La creatività è stimolata dalla noia: quando il cervello non ha altro da fare pensa. Pensare è il primo passo per creare.

Gli adulti si lamentano sempre più spesso di “non aver tempo”, e lo stesso gli rimproverano i figli. Ma il tempo che manca di più è quello libero, libero dagli stimoli, dagli oggetti e dalle occupazioni: un tempo per meravigliarsi, un tempo per riflettere, un tempo per divagare. Pensare, oltre ad essere un atto creativo, è un modo per capire meglio chi siamo e cosa ci piace fare.

Soprattutto per i bambini, è un modo per crescere, per esplorare le proprie motivazioni e la propria mente. Essere occupati in ogni momento porta la persona a perdersi nei suoi compiti.

Il problema non sono i tablet, la televisione o videogiochi ma l’uso costante e interrotto che se ne fa, intervallato da spostamenti per raggiungere il corso di nuovto, la lezione di yoga o il maestro di chitarra. Una volta i bambini crescevano con pochi giochi e senza avere tutti i pomeriggi impegnati. Le loro giornate erano noiose? Forse erano solo più stimolati a inventarsi nuove forme di svago, a costruirsi tane, esplorare e raccogliere gli oggetti più disparata da trasformare in giochi.

Lasciare tempi davvero liberi e spazi non strutturati ai bambini diventa per loro l’occasione per inventare, a fantasticare. In una parola: crescere.