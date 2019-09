Un appuntamento goloso al Centro Congressi Ville Ponti con “Le Gourmet”. L’appuntamento è per domenica 29 settembre, alle 13, quando si terrà una giornata di degustazione dedicata alle coppie di futuri sposi e accompagnatori. Il costo della giornata è di euro 35,00 cad. per le coppie di futuri sposi ed euro 70,00 cad. per eventuali accompagnatori (in base alla disponibilità dei posti – non sarà disponibile il Pos per il versamento della quota di partecipazione). Per prenotazioni: info@legourmet.it.