Danneggiato il murales appena realizzato in piazza Mercanti

Doveva essere inaugurata in questa settimana l’opera d’arte dell’artista internazionale Neve, ma alcuni vandali hanno deciso di danneggiarla pesantemente con la scritta “Morte alle guardie”, creando di fatto una gravissima offesa alla città e a tutti i saronnesi.

Un’azione inqualificabile che ha trovato subito la durissima presa di posizione del sindaco Alessandro Fagioli.

«A Saronno – ha detto – tutti i giorni i nostri concittadini contribuiscono con le proprie disponibilità alla crescita economica, culturale e d’immagine della nostra città, ma purtroppo dobbiamo prendere atto che c’è chi invece odia Saronno e la sua gente e compie azioni così gravi e pesanti. Quanto accaduto è un fatto vile, un’offesa a tutti i saronnesi che con le proprie tasse hanno contribuito alla riqualificazione anche di quella Piazza. Di fatto la grave azione compiuta dai vandali ne ha danneggiato pesantemente il contenuto qualitativo. In democrazia per fortuna tutti hanno la possibilità di esprimere il proprio dissenso, ma non è certo questa la modalità da utilizzare, da cui bisogna certamente prendere le distanze. Da sindaco – ha concluso Fagioli – posso tranquillamente affermare che non abbiamo assolutamente bisogno di gente così che dimostra di odiare la nostra città».

Delusione e critiche pesantissime arrivano anche dall’assessore ai Lavori Pubblici, Dario Lonardoni: «Una totale mancanza di rispetto per tutti i nostri concittadini, la città, per il progetto della ciclometropolitana che si occupa del rispetto dell’ambiente e a cui il murales è collegato. A questo bisogna aggiungere l’insulto all’artista che in tanti anni di lavoro in giro per tutto il mondo non aveva mai subito un affronto e un danno così grave».