Divertimento spensierato, come un gioco senza età

Come si divertivano i nonni di oggi quando erano bambini? Con “I giochi di quartiere” che Clarissa Pari e Teatro in Drao riportano nelle piazze e negli oratori delle Castellanze di Varese nei fine settimana di settembre.

Pignatta, corsa con i sacchi, campana, ruba bandiera, salto alla corda e tanti altri giochi domenica 15 settembre alle ore 15 tornano protagonisti dell’oratorio di Giubiano durante la Festa padronale per creare un ponte tra generazioni basato sulla condivisione di un divertimento spensierato, di cui godere ad ogni età.

Galleria fotografica Giochi di una volta 4 di 10

I bambini per lo più ridono e saltano. Saltano tantissimo e con ogni pretesto: nei sacchi, con la corda, giocando a campana o con un semplice elastico. “Il bello poi è sentire i nonni che spiegano ai bambini le regole o le diverse versioni del gioco di quando erano piccoli loro. Oppure vedere adulti e ragazzini che posano i telefonini per lasciarsi coinvolgere dalla sfida“, spiega Clarissa Pari raccontando di come il gioco più semplice diventi il pretesto per raccontare storie lontane, di “come ci si divertiva quando non si aveva niente”.

Domenica all’oratorio di Giubiano Luca Broggini della Famiglia Bosina racconterà alcuni aneddoti di quartiere, mentre”il nonno” Antonio Carcano è pronto a farsi intervistare dai più piccoli.

A tutti i bambini saranno offerti assaggi di una merenda semplice, gustosa e piena di energia in versione dolce (pane, burro e zucchero) o salata (pane, olio e origano):

Prossimi appuntamenti con i giochi di quartiere sono per sabato 28 settembre a Bosto e domenica 29 settembre a Bregazzana, sempre tra oratorio e dintorni.