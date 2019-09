Estate da record per Varesenews

Oltre 175mila visite al giorno con 450mila pagine viste. I mesi di luglio e agosto fanno registrare un altro record per il nostro giornale dopo che a maggio avevamo superato i due milioni di utenti unici con 200mila visite al giorno. In quei giorni arrivavamo però dalle giornate elettorali con decine di comuni al voto.

Un’estate calda anche per i nostri server che hanno retto picchi incredibili di accessi come il 12 agosto quando abbiamo raggiunto 238mila visite.

LE PROVENIENZE

Per analizzare più a fondo questi report non bastano questi dati, ma è importante conoscere le provenienze delle visite. Riportiamo così di seguito la tabelle dei referrer (fonte Shinystat)dei due mesi, che non si discostano comunque dagli altri periodi.

Visite totali Percentuali Visite dirette 4.650.609 42,4 Motori di ricerca 3.087.164 28,1 Social 3.007.159 27,4 Link siti 225.873 2,1 Totale 10.970.805 100,0

Le visite dirette sono ancora il sistema di accesso prevalente. Motori di ricerca, con Google a farla da padrone assoluto, e social sono appaiati al secondo e terzo posto. Per chiudere i link esterni che portano oltre 3.600 visite al giorno. Questi ultimi sono molto importanti anche per valorizzare sempre di più Varesenews rispetto ai motori di ricerca.

COSA USANO I LETTORI: I DEVICE

Luglio e agosto hanno visto un’impennata di accessi con dispositivi mobile che nel loro insieme hanno portato l’84% delle visite (gli smartphone rappresentano il 79% e i tablet il 5%) . Come sistemi operativi Android si distingue nettamente con il 71,3%, a seguire Ios con il 28,33%, agli altri le briciole.

COSA LEGGONO I LETTORI SU VARESENEWS

Sarà banale, ma le cose più lette sono le notizie. Ogni giorno di luglio e agosto sono stati aperti 165mila articoli pari al 41% del totale delle pagine viste. Al secondo posto la home page generale del giornale con il 24%, a seguire le gallerie fotografiche con il 16% e poi le home page dei canali territoriali con il 4%.

Molto bene anche i servizi che nell’insieme raggiungono quasi il 10%.

Le notizie più lette sono quasi sempre di cronaca, ma abbiamo anche lavori che si rivolgono a tutte le piccole comunità locali grazie a un attento data journalism che permette di conoscere dati comune per comune.

VARESENEWS E I SOCIAL MEDIA

Varesenews è sempre più piattaforma territoriale che mette al centro le proprie comunità. Il giornale e la redazione sono l’hub e il motore, ma il nostro lavoro si distribuisce grazie a tanti sistemi. I social media sono importanti e il loro valore non va calcolato solo in base al numero di fan o follower, e nemmeno in base al numero delle visite che portano.

La nostra presenza social è parte di una strategia editoriale che ha al centro l’attenzione al cittadino, ovunque questa si manifesti. Non abbiamo una linea ondivaga che segue per forza i flussi. Stiamo molto attenti alle scelte e non rincorriamo la viralità a tutti i costi.

Malgrado questo oggi abbiamo diverse fanpage, la più numerosa con quasi 227mila fan è quella ufficiale del giornale. Poi ne abbiamo alcune territoriali come Tradatenews, Valceresionews e altre. Diversi gruppi come Oggi nel Varesotto, Bambini Varesenews, Sport Varesenews e altri.

Su Instagram siamo a quasi 48mila follower, su Twitter 17mila, su YouTube 11mila, su LinkedIn 5mila, su Tripadvisor 3mila.

VARESENEWS E IL BUSINESS

Il 2019 fino ad agosto segna un segno + molto interessante. L’area commerciale ha avuto una crescita del 14.82% sul contrattualizzato, che già nel 2018 aveva segnato una crescita importante sui cinque anni precedenti.

Una parte rilevante dei ricavi deriva dalla pubblicità anche se diversi servizi stanno crescendo in modo significativo. Con questi anche alcuni circuiti pubblicitari internazionali a partire da Google.

La sostenibilità economica è un aspetto prioritario del nostro lavoro extra giornalistico perché senza quella ogni altra riflessione nel tempo sarebbe solo parziale. Siamo convinti che proprio su questo punto sarà necessario continuare a progettare e soprattutto coinvolgere in modo forte gli attori del territorio e i cittadini. I primi, in particolare le aziende, possono affiancare il nostro lavoro diventandone partner. A questo riguardo è un onore per noi avere una percentuale di rinnovi altissima, il migliore indicatore del buon lavoro e dei risultati che porta investire con Varesenews. I secondi potranno partecipare sempre più attraverso meccanismi di membership su cui stiamo riflettendo da tanto e che crediamo inizino ad esser maturi i tempi per fare qualche sperimentazione.