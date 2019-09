Guttuso, nuovi orari e opportunità

Renato Guttuso in pausa pranzo, oppure in orario aperitivo. O, ancora, in straordinarie aperture serali.

Da questa sera, venerdì 6 settembre, la mostra delle opere che hanno reso celebre maestro di Bagheria avrà orari prolungati nei fine settimana: per i mesi di settembre e ottobre, infatti, tutti i venerdì e le domeniche le sale rimarranno aperte più a lungo per consentire visite in orari inusuali. Nel dettaglio, tutti i venerdì la mostra “Renato Guttuso a Varese” si potrà ammirare fino alle 23.00, mentre le domeniche sera fino alle 20.00. Aperture che consentiranno il moltiplicarsi delle opportunità per i visitatori.

L’arte in cima ai Giardini Estensi, inoltre, viaggerà di pari passo con il food e con il drink, grazie alle possibilità derivate dalla presenza del vicino “Balthazar in the park”, il bar aperto a Villa Mirabello.