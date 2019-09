La scuola di Morosolo riparte dal “green”

Cambiano le tradizioni, ma rimane l’attenzione all’ambiente e alla natura. Da 27 anni a questa parte il lancio dei palloncini con “cartoline” personalizzate da ciascun bambino ha rappresentato un momento gioioso ormai entrato a buon diritto nella tradizione della scuola Primaria di Morosolo: occasione di incontro anche per gli ex alunni e le loro famiglie.

«In questi anni abbiamo ricevuto risposte da ogni parte d’Italia con qualche puntata oltre confine: il vento ha fatto da “postino” in modo encomiabile – raccontano le maestre della scuola Alessandro Manzoni -! Ci hanno telefonato, rispedito lettere, cartoline, poesie, foto… un anziano signore commosso dalle cartolina trovata ha voluto regalarci dei soldi. In una felicissima occasione è nato un lungo e intenso scambio di corrispondenza e persino di visite! Ma dopo essere stati certificati “Green school” per il quinto anno consecutivo, quest’anno abbiamo deciso che era venuto il momento di dare una svolta più ecosostenibile anche a questa bella tradizione che tanti ricordi lascia sul suo cammino».

Per questo il nuovo anno è stato salutato con il lancio di soli cinque palloncini, uno per classe, con relativa grande cartolina. Un ridimensionamento un po’ sofferto, ma in linea con il percorso “Green school” che la scuola ha abbracciato da molti anni: «Nonostante i palloncini siano biodegradabili, il messaggio che vogliamo diffondere è quello di rispettare l’ambiente non disperdendo del materiale che, nonostante la sua biodegradabilità, possa sporcare o causare problemi di vario genere alla natura, agli animali e all’uomo», spiegano ancora le insegnanti.

L’altra importante novità per la comunità scolastica è l’introduzione ufficiale del kit Eco-Festa. Grazie al contributo dell’Associazione Genitori, ogni classe è stata dotata di una scatola con posate, bicchieri, piatti e caraffa: tutto l’occorrente per festeggiare in modo ecosostenibile. Per le feste in classe niente più usa e getta: un altro piccolo passo verso una scuola Plastic Free. Le famiglie sono state informate con un apposito volantino e l’iniziativa è stata comunicata durante l’assemblea generale del primo giorno. Come specificato nel volantino, questa azione rende possibile un risparmio effettivo di circa 10 kg di anidride carbonica alla settimana. Come recita il motto della scuola: “Ecososteniamo il pianeta”. Insieme si può: ne siamo certi!