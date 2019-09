Riapre l’Informalavoro

L’Assessorato ai Servizi Sociali riapre lo Sportello Informalavoro nei locali adiacenti l’Ufficio Protocollo del Comune in collaborazione con la Cooperativa Sociale Solidarietà e Servizi, in via sperimentale, fino al termine dell’anno.

Sarà gestito dall’operatrice Valentina Bramati del Servizio Accreditato al Lavoro. Un primo passo nel difficile mondo del Lavoro. L’intento è di fornire un aiuto a tutti i cittadini che, in questo particolare momento, si ritrovano in situazioni lavorative precarie

Lo Sportello Informalavoro sarà aperto tutti i martedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00. Obiettivo primario del servizio sarà quello di accompagnare i cittadini nella ricerca di un lavoro e nello svolgimento di colloqui di orientamento finalizzati a individuare il percorso più adeguato per la persona interessata.

Un operatore qualificato, offrirà assistenza ai cittadini per:

 Colloquio di orientamento al lavoro e inserimento in banca dati.

 Accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro (predisposizione strumenti di

autocandidatura, definizione del piano di ricerca del lavoro, supporto all’autocandidatura su

vacancies attive sul territorio).

 Redazione e revisione Curriculum Vitae e lettera di presentazione.

 Consultazione offerte di lavoro presenti sui maggiori portali di ricerca.

 Informazioni sul mercato del lavoro e sulle possibilità attivabili utili al reinserimento nel

mondo del lavoro (Dote Lavoro, Garanzia Giovani, Tirocinio, Apprendistato).

 Consulenza informativa sui passaggi da effettuare per iscriversi al Centro per l’Impiego o per

aggiornare l’iscrizione o per verificare lo stato dell’iscrizione.

I cittadini potranno accedere su appuntamento prenotandosi via Email a informalavoro@comuneolgiateolona.it