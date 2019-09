Whirlpool, l’invito del sindacato: «A Roma per farci sentire»

«Abbiamo deciso di allargare le adesioni per la partecipare a questa importante iniziativa a tutto il territorio».

Così spiegano il senso dell’iniziativa che porterà anche i lavoratori varesini a Roma i delegati sindacali di Whirlpool Chiara Cola (Uilm), Matteo Berardi (Fiom) e Tiziano Franceschetti (Fim Cisl). La manifestazione nazionale si terrà il prossimo 4 ottobre a Roma in un momento difficile dopo le notizie legate alla chiusura degli stabilimenti napoletani del gruppo.

La reazione del sindacato è stata ferma: dopo la proclamazione dello stato di agitazione in tutto il gruppo, con sciopero degli straordinari e della flessibilità con 8 ore di sciopero il giorno 25 settembre, arrivano ora le ulteriori 8 ore di sciopero il giorno 4 ottobre con manifestazione nazionale nella capitale.

In particolare la Rsu di Cassinetta chiede il rispetto degli accordi per tutti gli stabilimenti e il mantenimento di tutte le missioni produttive in Italia.

«A tutti quei lavoratori che hanno lavorato presso Whirlpool e che anche in passato hanno fatto sempre la loro parte, ed a tutti i cittadini che vogliono essere protagonisti nel salvaguardare quest’azienda sul territorio. La partecipazione di Whirlpool è numerosa tuttavia vorremmo dare la possibilità anche a chi non siamo riusciti a contattare di potervi partecipare».

Per tutti coloro che vorranno partecipare occorre telefonare entro mercoledì 2 ottobre presso la sede Rsu allo 0332 759807.