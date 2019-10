Ancora uno scontro con un cervo in Valganna

Il nostro lettore Davide Sartoris ci segnala l’ennesimo scontro con un cervo in Valganna.

Galleria fotografica Valganna - Incidente con cervo 3 di 3

«Per la terza volta in poco più di un mese, martedì 8 ottobre alle 6.45, nel tratto tra Ghirla e Ganna, un grosso cervo ha saltato il guard rail in legno atterrando sul cofano di un veicolo in transito», ci scrive Davide.

Impressionanti i danni al mezzo ma fortunatamente poche ma inevitabili conseguenze per il guidatore che può ringraziare gli air bag che l’hanno protetto dal forte impatto ma anche dalle corna dell’animale che hanno infranto il parabrezza.