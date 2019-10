Birdwatching: la carica dei 30 mila

Due giornate dedicate al birdwatching, per conoscere la migrazione degli uccelli selvatici e sensibilizzare al rispetto della natura.

Si svolgerà sabato 5 e domenica 6 ottobre la nuova edizione dell’Eurobirdwatch, il più importante evento dedicato al birdwatching organizzato da BirdLife Europa in 43 paesi europei e, per l’Italia, dalla Lipu nella formula del “Big Day”, la grande gara di birdwatching a premi.

Come ogni anno verranno raccolte preziose informazioni sulle specie osservate, per contribuirà a costruire un quadro complessivo della migrazione autunnale degli uccelli selvatici.

Nel nostro Paese le iniziative – che contano un totale di 50 appuntamenti (programma completo su www.lipu.it) – si terranno nelle oasi e riserve gestite sul territorio nazionale e in altre aree protette scelte dai volontari delle sezioni dell’Associazione per la presenza di uccelli selvatici, come zone umide, fiumi, aree costiere.

In Lombardia, tra gli altri appuntamenti, troviamoBosco Borromeo (Milano) e il lago Maggiore a Germignaga (nella foto,uno degli ultimi tratti prima che il Tresa si getti nel Verbano); in Piemonte ritrovo sul Po aTorino; in Veneto il delta del Po (a Comacchio e dintorni); a Trento nella foresta demaniale del monte Bondone; in Umbria il Parco regionale di Colfiorito e il Parco regionale del LagoTrasimeno; in Puglia la Riserva naturale Saline di Margherita di Savoia; in Campanial’Oasi Soglitelle (Villa Literno, Caserta), un’area da quest’anno fruibile alla collettività grazie a un progetto sostenuto dalla Fondazione per il Sud; in Calabria la Riserva delLago di Tarsia (Cosenza) e, in Sicilia, la Riserva del Lago di Pergusa, la Riserva del lagodi Soprano di Serradifalco (Cl), la Riserva naturale orientata Saline di Trapani e Paceco e la Riserva Isole dello Stagnone di Marsala.

“Grazie all’ausilio dello staff e dei nostri volontari – spiegaMarco Gustin, responsabile Specie e ricerca della Lipu-BirdLife Italia – i partecipanti potranno imparare a riconoscere gli uccelli, dagli aironi ai rapaci come il falco di palude e l’albanella reale, ma anche pettirossi, fringuelli e luì piccoli: in tutto circa 200 specie, tra specie in migrazione o erratiche. E tra le specie di rilievo conservazionistico sarà possibile osservare il fenicottero, la spatola e la moretta tabaccata”.

E con l’Eurobirdwatch torna anche lagara di birdwatching della Lipu, il “Big Day”, composto da quattro gare. Il cardellino sarà la specie guida della gara n. 1 (vince chi osserverà più cardellini); la gara n. 2 sarà invece vinta da chi avrà avvistato una specie segreta, che sarà svelata solo dopo l’evento; la gara n. 3 da chi avvisterà il maggior numero di specie; la gara n. 4 dal gruppo di birdwatchers più numeroso.

L’anno scorso l’Eurobirdwatch, in tutta Europa, coinvolse33 partner di BirdLife International, che organizzarono quasi 1.000 eventi e5,2 milioni di uccelli osservati.