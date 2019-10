Il coro Solevoci canta per Papa Francesco

Giovedì 31 ottobre, Papa Francesco incontra la Fondazione Don Gnocchi in Aula Paolo VI.

Saranno cinquemila i presenti, tra operatori e pazienti della Fondazione, attesi in Vaticano in un incontro organizzato in occasione dei dieci anni dalla beatificazione di Don Gnocchi.

L’Associazione Solevoci e il Coro Greensleeves di Varese, diretto da Fausto Caravati, saranno presenti per impreziosire l’importante momento con le loro note.

Per vederli in diretta, si può seguire l’udienza del Papa alla Fondazione Don Gnocchi su TV2000 (CANALE 28, SKY CANALE 157, TIVÙSAT 18) a partire dalle 11,30 circa, oppure dalla pagina facebook della Fondazione Don Gnocchi: https://www.facebook.com/ dongnocchi.social

Un altro approfondimento tv sarà sempre su TV2000 nel pomeriggio di giovedì, con la trasmissione Il diario di Papa Francesco dedicata all’udienza del Santo Padre con la Fondazione.