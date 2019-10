A Gallarate arriva un albero di Natale da 15 metri

A Gallarate per Natale 2019 arriva l’albero di Natale da 15 metri in piazza Libertà, ma arriveranno anche gli alberi nei quartieri. E non solo: tante le iniziative previste.

Partiamo dall’albero, tradizione come in molte città: quest’anno come detto avrà altezza di 15 metri (e non aggiunge molto, quel che conta sarà il design e l’effetto, sempre oggetto di dibattito) e sarà acceso il 30 novembre, alle 17.30, non appena farà buio.

L’annuncio è stato dato in commissione dall’assessore Claudia Mazzetti, facendo il punto sulle iniziative natalizie. In parte già “spoilerate” un paio di giorni fa, quando è stato annunciato l’impegno di Sea – gestore di Malpensa – che contribuirà in modo significativo – circa un quarto della spesa – alla nuova illuminazione natalizia: 4 km di lucine, quest’anno con un effetto che viene promesso particolarmente d’effetto. Saranno coinvolte Piazza Garibaldi, via don Minzoni, corso Italia, via Verdi e via Mercanti.

Il copione natalizio prevede poi altre iniziative di vecchia data o consolidate solo in anni recenti, come la Casetta di Babbo Natale e il trenino nel centro storico, finanziato dalla compagnia ferroviaria Sbb Cargo (che ha sede a Gallarate), che circolerà nei weekend a partire dalla festività dell’8 dicembre. Il resto della spesa, al di là della sponsorizzazione, sarà coperta dal Distretto del Commercio, di cui l’assessore Mazzetti è presidente.