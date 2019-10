Intervento urgente sulla rete idrica in zona via Renè Vanetti

Acsm Agam reti gas acqua comunica che si sta procedendo alla riparazione di una perdita lungo la rete idrica di via Renè Vanetti, a Varese.

Al fine di poter effettuare l’intervento si procederà al sezionamento della rete distributrice della zona; attività che comporterà la sospensione dell’erogazione idrica nelle seguenti vie:

Via Renè Vanetti: dall’incrocio con via Giampaolo sino all’incrocio con via Merano;

Via Dalmazia: dal civico 55 sino all’incrocio con via Brennero;

Via Brennero: dall’incrocio con via Dalmazia siano al civico 73;

Via Merano;

Via Peschiera;

Via Aquileia;

Via Mori;

Via Monte Baldo;

Via Dolomiti;

Via Torbole;

Via Belmonte;

Via Nervesa della Battaglia;

Via Monte Lema;

Via Monte Paglione;

Via Colombeè;

Via 8 Marzo.

L’intervento e l’interruzione hanno carattere di urgenza, e dovrebbero concludersi, salvo complicazioni in corso di esecuzione, entro le ore 16.