La rivincita dell’antieroe, il rapper Kaso pubblica “Sei tu”

Kaso pubblica un nuovo singolo. È online “Sei tu”, il nuovo brano del rapper varesino, un pezzo soul-rap interamente suonato su cui il Kaso, noto sia per i suoi lavori con Maxi B sia per quelli solisti, parla del rapporto uomo-donna con un taglio ironico.

Un approccio diverso rispetto agli ultimi singoli (“Molto easy” e “Questo bimbo”) e che conferma come il rapper abbia l’esperienza giusta per spaziare tra argomenti con varie attitudini. Dopo una breve intro, la prima rima del brano è “Volevo fare il figazziere di mestiere”. Si tratta delle stesse parole con cui parte “C’è chi può e chi si attacca”, brano del 2006 di Kaso & Maxi B con un featuring di Fabri Fibra. Entrambi i brani affrontano lo stesso tema con un taglio simile, quindi Kaso ha voluto creare un legame.

Il testo, infatti, racconta la storia di un uomo comune che, ostentando quello che non è, vuole ottenere le attenzioni di una ragazza. Più in generale si parla di chi si usa la vanità per raggiungere un obiettivo che poi, magari, delude. “Anche se in realtà è un po’ così da sempre – aggiunge Kaso -, in questo periodo nel rap si fa ancora a gara a chi è più figo, a chi ne ha di più, e i testi lo sottolineano in continuazione. In questa canzone, invece, ho voluto raccontare la rivincita dell’antieroe”.

La produzione musicale di “Sei tu” è del musicista di formazione jazz Mauro Banfi, del batterista Marco Mengoni e dello stesso Kaso, che definisce lo stile “soul energetico”. Il video, diretto da Lab Zero, vede come protagonista la stessa comparsa coinvolta in “C’è chi può e chi si attacca” (una sorta di “attore feticcio” dei video di Kaso), e mette in scena i preparativi di un matrimonio con un colpo di scena finale.