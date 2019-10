Leonardo inedito: ciclo di incontri

In occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il Corso di laurea in Storia e Storie del Mondo Contemporaneo (coordinato dalla prof. Katia Visconti, organizzatrice di questo evento) e il Centro di Ricerca Mass Media e Società dell’Università degli Studi dell’Insubria, in collaborazione con Coopuf Iniziative Culturali e STCV Compagnia Teatrale Anna Bonomi, promuovono un ciclo di incontri dal taglio divulgativo ma al contempo innovativo.



Lo scopo è avvicinare il pubblico a rappresentazioni nuove e non ortodosse del “personaggio Leonardo” che guardano più al suo lascito e alla sua emulazione quale genio, poliedrico, dirompente, rivoluzionario.

L’Università uscirà quindi dai suoi usali spazi per portare questi incontri al pubblico varesino, tra media, musica e teatro.

Gli appuntamenti sono previsti per le seguenti giornate:

Giovedì 24 ottobre, dalle 19:00 alle 20:00

Leonardo icona pop

Andrea Bellavita

Dipartimento di Scienze teoriche e applicate

Aperitivo di accoglienza

presso Filmstudio 90 – Salone Claudio Macchi, c/o Coopuf Via C. De Cristoforis 5, Varese



Giovedì 7 novembre, dalle 19:00 alle 20:00

Da Vinci “à la carte”: il segno leonardesco nella cartografia

Damiano G. Preatoni

Dipartimento di Scienze teoriche e applicate

Aperitivo di accoglienza

presso Filmstudio 90 – Salone Claudio Macchi, c/o Coopuf Via C. De Cristoforis 5, Varese



Giovedì 28 novembre, dalle 19:00 alle 20:00

Dalla musica “di” Leonardo alla musica “da” Leonardo

Corrado Greco

Dipartimento di Scienze teoriche e applicate

Aperitivo di accoglienza

presso Filmstudio 90 – Salone Claudio Macchi, c/o Coopuf Via C. De Cristoforis 5, Varese

Venerdì 6 dicembre, dalle ore 20.30

LEONARDO – Luci e ombre del genio da Vinci

Introduzione a cura di Fabio Minazzi

Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate

Spettacolo teatrale Leonardo – Luci e ombre del genio da Vinci prodotto da STCV Compagnia

Teatrale Anna Bonomi e Coopuf Teatro

Teatro Santuccio – Via Luigi Sacco 10, Varese