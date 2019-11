Cos’è il fantacalcio?

Il fantacalcio è un gioco molto famoso in ambito calcistico.

É stato inventato da un giornalista italiano, Riccardo Albini, nel 1985 dopo essere stato a Chicago per una fiera sui videogiochi.

In quel evento è entrato in contatto con il fantasy football americano e ha deciso di prendere spunto da quel format e di adattarlo alla Serie A. Mai avrebbe pensato che avrebbe riscosso tutto quel successo e che sarebbe stato in grado di coinvolgere milioni di persone per più generazioni.

Nel 1988 Riccardo il suo gruppo di amici hanno giocato il primo Fantacalcio in un bar di Milano chiamato “La Goccia d’Oro”.

Come ben saprai il fantacalcio di solito si gioca tra amici: ogni partecipante forma una squadra immaginaria composta dai calciatori del campionato di Serie A. Giocare tra compagni di vicinato era prassi usuale fino a qualche anno fa, oggi oltre a continuare questa abitudine esistono molte possibilità di giocare online anche contro centinai di giocatori che non si conoscono, puoi visionare Fantamaster, l’applicazione dei fantallenatori professionisti.

Come si gioca al fantacalcio?

Pur non esistendo un regolamento ufficiale del Fantacalcio consuetudine vuole che si seguano alcuni principi generali:

Cerca i partecipanti: un minimo sindacale di 8 partecipanti per poter creare un girone all’italiana. Per procedere con la creazione delle squadre è sufficiente avere a disposizione l’elenco delle rose delle squadre che partecipano al campionato di Serie A, anche se avendo a disposizione l’elenco dei giocatori è possibile giocare su un campionato qualsiasi (anche di terza categoria, purché ci sia una valutazione delle prestazioni.

Informati: per poter creare una squadra efficace devi conoscere per tempo tutte le news del calciomercato, e rimani aggiornato su pronostici, cessioni, infortuni e condizioni meteo. Il tuo obiettivo è mettere in campo una squadra imbattibile.

Organizza un mercato all'asta: scopri i consigli qualche riga più sotto.

Crea un girone: tu e i tuoi amici potete ideare manualmente, o per estrazione, gli accoppiamenti delle squadre per ogni giornata; oppure potete utilizzare piattaforme e pensare unicamente.

A fine campionato risulterà vincitore colui che avrà fatto più punti degli altri,o che avrà la differenza reti migliore, in caso di parità di punteggio.

Una buona squadra presa all’asta del Fantacalcio

Per poter disporre di una squadra schiacciasassi è necessario studiare nei minimi dettagli tutti i giocatori del campionato. Così facendo potrai accaparrarti i migliori e le future rivelazioni dell’anno, lasciando ai tuoi amici i bidoni e le delusioni.

Conoscendoli nei minimi dettagli e studiando un piano strategico efficace riuscirai a suddividere i crediti in modo tale da poter accedere a giocatori funzionali in tutti i reparti senza dover fare i salti mortali per costruire la tua squadra.

Sostenendo costi troppo elevati per pochi giocatori sarai costretto a ripiegare su giocatori di fascia bassa per coprire il resto della rosa.

Come funziona l’asta del Fantacalcio?

Prima di tutto devi decidere quale sarà l’ammontare dei crediti spendibili. A questo punto potete decidere se affidarvi al libero mercato, dove tutti i partecipanti possono avere a loro disposizione qualsiasi giocatore (potenzialmente due giocatori possono avere la stessa squadra) o se basarvi su un’asta, chi punta di più compra il giocatore e potrà schierarlo solo la sua squadra.

Rosa nel Fantacalcio

Onde evitare di ritrovarti con problemi di formazione ed essere obbligato a schierare 10 o meno giocatori ti consiglio di acquistare:

3 Portieri, possibilmente tutti della stessa squadra, così facendo uno sarà sempre titolare.

6-8 Difensori, il doppio di quelli della formazione titolare. 6 se giochi con la difesa a 3; 8 se schieri una difesa a 4.

6-10 Centrocampisti, seguendo lo stesso principio precedente 6 in caso di centrocampo a 3, 8 per un centrocampo a 4 e 10 per un centrocampo a 5. -4-6 Attaccanti, anche in questo caso il doppio del numero titolare, 4 per un attacco a due punti, 6 se schieri un tridente.

Puoi anche inserire una regola che permette al fantallenatore formichina e tirchio che non spende tutto il budget di poterlo utilizzare per il mercato di riparazione di gennaio.

Chi schierare al fantacalcio

Prima dell’inizio di ogni giornata ciascun fantallenatore deve schierare la formazione titolare, diversamente può perdere la partita a tavolino, ricevere una penalizzazione o mettere in campo quella della giornata precedente; dipende dalle regole scelte.

Consigliamo di scegliere una regola, dove ogni giocatore deve schierare la propria formazione (titolari e riserve)entro un orario prestabilito, per esempio 2 ore prima dell’inizio della partita, diversamente cambi dell’ultimo minuto possono favorire il giocatore più scaltro.

Hai ampia libertà di scelta del modulo: 4-4-2, 4-3-3, 4-5-1, 5-3-2, 5-4-1, 3-5-2, 3-4-3; in questo modo puoi gestire anche eventuali infortuni e schierare sempre 11 giocatori titolari.

Come vincere al Fantacalcio: il calcolo dei punti

Dopo ogni giornata, quando anche il posticipo è terminato vai a a calcolare i punti della tua squadra.

A seconda del regolamento puoi scegliere se calcolare a punteggio puro o scontro diretto.

Per il punteggio puro si tengono in considerazione tutti gli elementi statistici:

Voto del giocatore: ogni giocatore titolare che gioca almeno 15 minuti riceve un punteggio, diversamente verrà sostituito dal primo panchinaro stabilito nella formazione.

Ricevi inoltre:

3 punti di bonus per ogni gol segnato e rigore parato.

2 punti per ogni rigore paratto

1 punto per ogni assist e per il gol vittoria

-0,5 punti per ogni ammonizione subita

-1 punto per ogni espulsione e per ogni rete subita

-2 punti per ogni autorete subita

All’aumentare dei punti aumenta la tua posizione in classifica.

Nel caso in cui hai stabilito uno scontro diretto tra le squadre i punti in classifica saranno come quelli di un campionato, la squadra che vince riceve 3 punti, se pareggiate 1 punto a testa e se perdi non ricevi nessun punto.

Per evitare bagni di sangue tra amici buonsenso vuole che vengano scelte delle fasce di punteggio a cui assegnare la segnatura di una rete, per esempio:

Da 66 a 71,9 punti 1 gol.

Da 72 a 76,9 punti 2 gol.

Da 77 a 80,9 punti 3 gol.

Ricordati che l’importante non è sempre vincere ma partecipare, buon fantacalcio.