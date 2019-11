Gli ultimi successi di Target Motivation

Staff multilingue e collaboratori in tutto il mondo, i punti di forza dell’organizzazione eventi Target Motivation

Cura al dettaglio e innovazione sono i punti cardine del lavoro di Target Motivation, agenzia specializzata nell’organizzazione di eventi aziendali. Crea e dirige eventi in ogni parte del mondo, sempre garantendo professionalità, coordinamento completo e cura dei dettagli.

L’agenzia non si limita infatti a coordinare gli eventi, ma li crea e gestisce interamente. Affinché ogni manifestazione si trasformi in un’esperienza unica e indimenticabile, sono proposte soluzioni personalizzate con format originali e metodologie di presentazione innovative. Schermi olografici, gesture control e virtual reality sono solo alcune delle tecnologie prospettate.

Potendo contare su una fitta rete di fornitori di servizi selezionati e su un vasto network creato da Target Motivation di partner in tutto il mondo (persino in Giappone, Cile ed Egitto), la società pianifica e gestisce congressi, convention, viaggi incentive, team building e meeting in ogni parte del globo. La proposta di Target Motivation per l’organizzazione di eventi prevede un servizio completo, che va dall’individuazione della location all’organizzazione strategica del viaggio.

L’agenzia si avvale di uno staff multilingua e di una vasta rete di collaboratori e partner selezionati. Il network che raccoglie i professionisti legati all’azienda prende il nome di TAM NET. Fornitori accreditati, rapido disbrigo delle questioni burocratiche e costi trasparenti fanno parte delle ragioni per scegliere Target Motivation per l’organizzazione di eventi in Italia e all’estero.

Viaggio incentive Fujitsu a Sorrento: un altro successo nell’organizzazione di eventi

Sono molte le società di respiro internazionale che ogni anno scelgono la professionalità di Target Motivation per l’organizzazione di eventi aziendali. Fujitsu ha richiesto la realizzazione di un viaggio incentive, dall’11 al 15 settembre 2019, con 190 partecipanti. A godere della vacanza premio sono stati i migliori rivenditori di Fujitsu EU, che sono andati alla scoperta delle bellezze di Sorrento e della Costiera Amalfitana.

Nonostante il gruppo fosse numeroso, gli ospiti hanno avuto la possibilità di vivere la Costiera al 100%. L’hotel selezionato per l’alloggio è stato l’Hilton Sorrento Palace, un quattro stelle con una posizione eccezionale, dotato di sei piscine esterne e una interna.

L’hotel ha fatto anche da cornice a due cene: una a tema Welcome to Italy e l’altra Nikki Beach. Nella serata Welcome to Italy, gli ospiti hanno gustato delizie culinarie sotto un agrumeto e goduto dell’intrattenimento tipico del luogo, con l’assaggio di liquori della zona.

La cena Nikki Beach ha visto invece la partecipazione del campione nazionale di Pizza Acrobatica, nonché l’esibizione di un duo musicale composto da saxofonista e Dj.

Il programma ha incluso due cene in esterna. La prima si è tenuta nella Villa Pompeiana dell’Hotel Bellevue Syrene. Oltre che dall’eccellente menù, gli ospiti sono stati impressionati dallo stupendo tramonto e dalla presenza di wandering waiter.

Per la seconda cena in esterna, presso il Castello Medievale di Castellamare, Target Motivation ha realizzato un vero e proprio evento di gala, festeggiando così la conclusione del viaggio. Una serata scandita da un’escalation di intrattenimenti.

Gli ospiti sono stati accolti da 12 sbandieratori, che si sono esibiti in diverse coreografie. Sono seguite le performance di un trio musicale e di una band capitanata dal vincitore di X Factor Italia.

Durante il soggiorno, il gruppo ha preso parte a 2 escursioni: una a Capri e Positano, l’altra ad Amalfi e Ravello. Per gli spostamenti sono stati usati un aliscafo e 10 minibus, tutti ad uso esclusivo della comitiva.

Target Motivation si è fatta carico di ogni aspetto logistico. Ha inoltre progettato il concept delle varie attività, nonché sviluppato e prodotto tutti gli allestimenti.

Viaggi incentive in Italia e all’estero con l’agenzia eventi Target Motivation

Rimanendo in tema di incentive, nell’aprile 2019 Target Motivation ha organizzato un viaggio per la compagnia assicurativa ARAG. La vacanza, riservata a 50 top seller, si è svolta a Mauritius.

L’agenzia ha curato ogni fase del progetto: dalla selezione della destinazione e dell’hotel all’organizzazione degli spostamenti aerei. La Segreteria Organizzativa ha contattato i partecipanti e si è attivata per rispondere al meglio alle esigenze di ognuno.

Gli ospiti sono stati coinvolti in escursioni, visite, degustazioni e attività di team building. La vacanza si è conclusa con una cena in spiaggia, con intrattenimento e balli locali.