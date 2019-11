I Mastini, esame di maturità contro la Valpe

I Mastini devono mettersi alle spalle le due sconfitte di fila subite contro Fiemme e Pergine e guardare avanti.

Il primo passo per superare la doppia delusione e provare a tenersi il primo posto in classifica sarà la gara di questa sera, mercoledì 13 novembre (ore 20.30). I gialloneri affronteranno l’insidiosa trasferta a Torre Pellice.

La Valpe è in un buon momento e ha messo già in difficoltà i ragazzi di coach Massimo Da Rin e proveranno a sfruttare l’effetto del palazzetto di casa, il “Cotta Morandini”, un fortino difficilmente espugnabile, avvalorato da un pubblico che rappresenta un valore aggiunto e capace di essere un fattore.

L’andata al PalAlbani fu una vera e propria battaglia, che i Mastini riuscirono a vincere 3-2. Sotto 0-2, i gialloneri riuscirono con un grande ultimo tempo a ribaltare la situazione e portarsi a casa la vittoria.

Inutile sottolineare l’importanza della sfida per i Mastini. Una reazione dopo il momento negativo di risultati sarebbe la risposta perfetta per ritornare a infilare risultati positivi come accaduto ad inizio stagione. Per questo la gara di stasera sarà un esame di maturità.

Le parole dell’assistant coach Mirko Bianchi confermano: «Sarà una partita difficile contro una squadra forte in un campo complicato. Il percorso di un campionato prevede dei piccoli cali, anche psicologici. Bisogna rimettere con un po’ più di concentrazione e focalizzare l’attenzione sulle partite da affrontare. Gli avversari hanno iniziato a prendere dei ritmi e sono sempre in evoluzione. Valdifiemme e Pergine ne sono la perfetta testimonianza. Nulla è scontato e dare per assodate alcune situazioni può essere molto pericoloso in un campionato come questo della IHL».