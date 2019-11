Prenota qui la tua serata a Glocal

Tre serate per entrare nel mondo dell’economia, della musica e dello sport. Sono ancora aperte le prenotazioni per le serate di Festival Glocal che si terranno giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 novembre a Ville Ponti di Varese, ad ingresso libero di Varese.

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE, ALLE 21

I VENT’ANNI DI VARESEFOCUS

Varesefocus è il magazine dell’Unione Industriali della Provincia di Varese. Partito vent’anni fa come house organ della territoriale di Confindustria, è cresciuto nel tempo per arrivare alle attuali 17 mila copie distribuite gratuitamente in edicola in allegato a Il Sole 24Ore e spedito a imprese, enti, associazioni e lettori di ogni tipo ed età. La serata sarà un omaggio a vent’anni della comunicazione che cambia con la partecipazione di protagonisti che sono passati sulle pagine della testata, che racconteranno il valore del giornale per loro e per il territorio.

Ospiti: Roberto Grassi, imprenditore, presidente Univa, Alessandra Caraffini, imprenditrice, Daniele Cassioli, sportivo, Marco Rodari, Claun il Pimpa, Silvia Franzi, musicista, Greta Galli, ideatrice mano robotica Lego, Giulia Michael, studentessa, Emanuele Bertani, imprenditore . Spazio anche allo spettacolo di Sabbie Luminose. Conduce Silvia Giovannini.

VENERDÌ 8 NOVEMBRE, ALLE 21

UNA VOCE DENTRO AL CORO

Una serata dedicata al canto, strumento di benessere ed aggregazione e un’occasione per conoscere il progetto dovesicanta.it, la piattaforma digitale che mette in contatto appassionati e professionisti del settore.

Saranno presenti speaker d’eccezione, come Ilaria Bellucci, cantante, pianista, arrangiatrice, compositrice e direttrice di coro; il compositore Matteo Valbusa, direttore del Coro della Fondazione Arena di Verona; Elisa Garbossa, Database Developer & Technology Expert presso Joint Research Center di Ispra. E ancora: Raffaella Pellegrini, musicoterapista, psicologa, specializzata in psicologia della comunicazione; Carlo Morandi direttore del “Coro Divertimento Vocale” di Gallarate, arrivato nel 2019 alla finale di Italia’s Got Talent; Massimo Folador, docente di Business Ethics presso LIUC Business School.

Evento a cura di Solevoci, organizzazione varesina riconosciuta a livello internazionale nell’ambito della musica corale grazie al Varese Gospel Festival, Solevoci ACappella Festival e InCanto a Varese, tre rassegne che raccolgono tutti i tipi di coralità.

SABATO 9 NOVEMBRE, ALLE 21

BASKET: VENT’ANNI DOPO LA VITTORIA DEGLI EUROPEI DI PARIGI

Sono trascorsi vent’anni dalla seconda, ultima e storica medaglia d’oro dell’Italia del basket nei campionati europei. Una vittoria che – al pari dell’argento olimpico del 2004 – ha fatto la storia dei canestri nel nostro Paese, grazie a una generazione di giocatori che ha lasciato il segno e che ancora oggi riempie di orgoglio i tifosi della Nazionale.

Quella dell’Europeo ’99 è una storia speciale, fatta di successi e di frizioni, di momenti duri e di svolte incredibili: la hanno raccontata gli stessi tredici protagonisti – i 12 giocatori e il commissario tecnico, Bogdan Tanjevic – in un documentario che sarà trasmesso in pubblico al Festival Glocal nella serata di sabato 9 novembre.

Il docu-film,“Parigi 1999, vent’anni dopo” , realizzato dal giornalista Alessandro Mamoli e dal fotografo e videomaker Simone Raso, si sviluppa tra le testimonianze di chi in quei giorni vestiva la maglia azzurra, interviste realizzate in vista del ventennale e sapientemente mixate per riportare gli spettatori a quei giorni d’oro.

Sul palco, oltre a Alessandro Mamoni e Simone Raso, Andrea Meneghin e Sandro Galleani.

