Prevenzione, parliamone davanti a un the

“Perché ottobre in rosa non sia solo un mese, ma una buona abitudine, sempre!” È così che Eleonora Paolelli, sindaco di Bodio Lomnago, promuove un incontro importante che vede ancora in prima linea Andos, l’associazione da sempre al fianco delle donne nella battaglia contro il cancro al seno.

Dopo Valbossa in rosa, la settimana che ha visto iniziative di ogni genere incentrate sulla prevenzione e la cura del tumore della mammella, Andos mette in campo altri progetti.

Venerdì 8 novembre ore 16.00 ANDOS VARESE ONLUS inizia una serie di incontri, per e con le donne, attraverso i quali conoscersi, condividere, trattare temi importanti legati all’impegno di questa associazione. Nello splendido B&B di Marina Castelnuovo, la Liz Taylor Italiana, le amiche di Andos Varese si incontreranno per parlare di nutrizione, benessere e prevenzione. Relatrice di questo primo incontro Maria Teresa Tallura, esperta in tema di nutrizione. “Sarà un caffè pomeridiano, un momento di forte sinergia e una pausa che fa bene al cuore. Insieme, per raccontarci e farci guidare da esperti sui temi più delicati per noi donne. Insieme, per non mollare mai. Per combattere, rinascere, sorridere”.