Storie e voci dal buio contro la violenza

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, La Compagnia GirinArte con la collaborazione delle associazioni Estro-Versi e Compagnia Fiori Blu Elettrico hanno in programma l’organizzazione di un evento pubblico con la regia di Nicola Tosi che si svolgera’ domenica 24 novembre alle 21 presso il Teatro Santuccio di Varese.

L’evento si divide in due parti, innanzitutto con “Voci dal buio”, un recital poetico (al buio) in ambiente sonoro elettronico, che vedrà come autrici e interpreti Sara Pennacchio con la collaborazione della cantautrice Simona Salis, Viviana Faschi e Marita Viola. Le musiche originali sono composte da Massimiliano Silvestri.

“Storia di Emma C.”, è invece un monologo teatrale in versi scritto da Fabio Scotto e interpretato da Eugenia Marcolli, che racconta la storia di un’adolescente della periferia romana abusata dal padre alcolista che poi denuncia e viene arrestato. La violenza subita e dolorosamente patita in àmbito familiare per la ragazza prelude alla scoperta da parte della giovane di una vocazione alla sensualità che la porta a prostituirsi.

Il testo, proposto in una riduzione e adattamento ad opera di Nicola Tosi nell’interpretazione di Eugenia Marcolli, è un’esplorazione dell’adolescenza e dei mutamenti che comporta nel corpo e nella mente di una donna alla ricerca di sé nell’introspezione e nella danza, a ben vedere una ricerca della carnalità e del senso della propria presenza in una realtà fatta di povertà ed emarginazione contro la quale il corpo non ha che se stesso o i propri sogni.

L’evento avrà il coinvolgimento di EOS, associazione in difesa della donna e sarà a ingresso libero con contributo volontario.