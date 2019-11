Un muro di neve su San Domenico

Una perturbazione incredibile sta coprendo di un fitto muro di neve il comprensorio sciistico di San Domenico.

Nella giornata di domenica 24 novembre la neve non accenna a diminuire e a terra, secondo le rilevazione del gestore dell’impianto di risalita, si contano dai 120 ai 300 centimetri a secondo dei punti di misurazione.

Il punto più alto, ovviamente, è alla cime dei 2500 metri.

Ecco il bollettino valanghe diffuso da Arpa Piemonte.

“Le nevicate sono previste in riduzione nella seconda parte della giornata. Sono attese molte valanghe spontanee di dimensioni grandi o molto

grandi, di neve umida o bagnata al di sotto dei 2000-2200m, che potranno raggiungere anche le zone antropizzate ed interferire con le

infrastrutture di fondovalle. Oltre tali quote sono possibili valanghe di neve asciutta, a debole coesione e a lastroni.

Sui settori nordoccidentali e su quelli al confine con la Liguria, dove i quantitativi attesi sono particolarmente abbondanti, le valanghe saranno

più diffuse e di maggiori dimensioni.

I lastroni di notevole spessore, diffusi sui pendii a tutte le esposizioni, potranno essere facilmente sollecitati già al passaggio del singolo sciatore e innescare valanghe di dimensioni considerevoli. Le attività in ambiente innevato sono fortemente sconsigliate”.