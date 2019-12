Ancora forti piogge, ma a Natale torna il sole

La pioggia non ci abbandonerà ancora per un paio di giorni. È stata una settimana davvero “uggiosa” quella che sta terminando: il Centro Geofisico Prealpino ha calcolato che sono caduti 93 mm di pioggia. E domani non andrà meglio: sono previste piogge intense, persino temporali e neve, anche se esclusivamente a quota elevate, intorno ai 3000 mt sulle Alpi, visto che le temperature in pianura sono sopra la media stagionale.

Sabato sono previste perturbazioni verso il Veneto e in serata deboli piogge colpiranno prevalentemente la fascia Padana.

Domenica ancora qualche pioggia leggera, ma a partire da lunedì 23 ci saranno cieli sereni e poco nuvolosi anche perché soffierà forte vento.

Il giorno della Vigilia continuerà ad accompagnarci cielo limpido e soleggiato senza precipitazioni con forte vento da nord.

Il 25 dovrebbe portare temperature simili e cieli sereni.