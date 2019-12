Arriva “In Canto” a Natale

Si chiama “In Canto a Natale” ed è la rassegna di canto corale promossa dall’Associazione Solevoci che farà tappa in sei quartieri di Varese nei sabati e domeniche che ci separano dal Natale. Nome noto per chi conosce Varese e le sue iniziative: “In Canto a Natale” richiama infatti “Incanto a Varese”, la rassegna estiva di coralità classica all’interno del Solevoci Festival, l’importante appuntamento per tutti gli amanti della musica corale, che porta in città ogni anno concerti, workshop e masterclass.

Quest’anno, il Comune di Varese, per le iniziative legate al Natale in città, ha deciso di investire anche per i quartieri. Si chiama “Natale sotto casa” la sezione che raccoglie tutti gli eventi che si svolgeranno per tutto il mese di dicembre nelle molte frazioni della Città Giardino. Luminarie, mercatini, attrazioni per bambini, eventi sportivi e culturali.

Una delle grandi novità per il 2019 sarà proprio la manifestazione “In Canto a Natale” che con 6 cori varesini porterà 6 concerti in diversi quartieri, da Cartabbia a Bregazzana, da Bosto a Valle Olona passando per San Fermo e Velate.

Ecco tutte le date:

Sabato 14 dicembre, ore 15.00, Coro da Camera di Varese, Chiesa dell’Addolorata, via O. Rossi

Sabato 14 dicembre, ore 21.00, Coro Josquin Desprez, Chiesa di S. Stefano, Velate

Domenica 15 dicembre, ore 21.00, Coro Sette Laghi, Chiesa di Cristo Re, San Fermo

Sabato 21 dicembre, ore 21.00, Coro Good Company, Chiesa di San Sebastiano, Bregazzana

Domenica 22 dicembre, ore 15.30, Coro Santa Maria del Monte, Chiesa di San Silvestro, Cartabbia

Domenica 22 dicembre, ore 21.00, Coro Sine Nomine – Chiesa di San Michele, Bosto

Per informazioni: info@solevoci.it