Cenone, teatro o fuochi d’artificio? Dove festeggiare l’ultimo dell’anno

Cenoni, balli e feste in piazza. Anche quest’anno San Silvestro porta tante occasioni divertenti per chi vuol salutare l’ultimo giorno del 2019 in compagnia. E per chi non è mai stanco non mancano appuntamenti ed iniziative per festeggiare anche nella giornata del 1° gennaio.

Le previsioni meteo per il 31 dicembre garantiscono che la serata sarà asciutta e non troppo fredda, l’ideale per un brindisi di mezzanotte sotto le stelle.

Eventi e feste in piazza

A Varese celebrazione di fine anno con coro e orchestra alla Basilica di San Vittore, alle 18. Appuntamento con la stagione concertistica 2019. Ingresso libero.

A Varese, nel rione di Giubiano, torna il tradizionale appuntamento con il cenone che volontari ed enti caritatevoli della città offrono ai bisognosi. Duecentocinquanta le persone attese per l’edizione numero undici, con un esercito di volontari che tra cuochi e camerieri tocca quasi le cinquanta unità. Appuntamento nella palestra dell’oratorio a partire dalle 20. Le prenotazioni sono esaurite, ma si possono portare doni. – Leggi

A Malnate si fa festa con la Pro loco al palazzetto di via Libia, con musica, danze e cenone – Il programma

Como anche il 31 dicembre offre tantissime occasioni di svago e di festa: dal mercatino alla baita di Babbo Natale, dal Duomo illuminato alle installazioni luminose sparse in tutta la città, e per finire un grande spettacolo pirotecnico sul lago allo scoccare della mezzanotte – Tutti gli eventi in programma

Per chi desidera “cambiare aria”, l’idea potrebbe essere quella di passare la frontiera e scegliere per l’ultimo dell’anno una piazza ticinese, dove la voglia di far festa non manca mai: dal veglione in piazza Riforma a Lugano alla musica in piazza del Sole a Bellinzona fino agli spettacoli “on ice” di Locarno le idee sono davvero tante e tutte diverse – Capodanno in Canton Ticino.

Sempre in Canton Ticino, ma il 1°gennaio, ad Ascona è in programma una festa con musica e fuochi d’artificio a partire dal tardo pomeriggio – Il programma

Anche a St. Moritz si festeggia il 1° gennaio, con uno spettacolo di… droni d’artificio – Leggi qui

LA RICETTA – Dal nostro blog birrario “Malto Gradimento” una ricetta per il cenone: ragù di cinghiale alla birra. Lo propone Samantha Belli, chef di “Unibirra” – CLICCATE QUI per ingredienti e procedimento

L’ultimo dell’anno a teatro

Al Teatro Openjobmetis di Varese gran Capodanno con Angelo Raffaele Pisani e Katia Follesa nello spettacolo “Finché buon anno non ci separi”, a partire dalle 22.00. Brindisi di mezzanotte e dolci natalizi. Info e prezzi su www.teatrodivarese.it.

“Chi ride a Capodanno, ride tutto l’anno”. È con questo titolo che il Teatro Condominio di Gallarate saluta il 2019 per dare il benvenuto al 2020 in allegria: lo show vede in scena il noto attore, cantante e collaudatissimo comico Gabriele Cirilli – Lo spettacolo con Gabriele Cirilli

A Castellanza il tradizionale appuntamento dell’ultimo dell’anno è al Teatro di via Dante, dove l’assessorato alla Cultura della Città di Castellanza e l’Associazione Amici del Teatro e dello Sport presentano lo spettacolo teatrale “Mamma ho perso il lavoro” della compagnia “Ridi per caso” – Lo spettacolo

A Busto Arsizio, al Teatro sociale, alle 22 si ride con lo spettacolo di prosa “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame, con Lisa Moras e Michele Vargiu, e, dopo il brindisi di mezzanotte,l e Unio con le loro canzoni vecchie e nuove – La serata

A Taino, a partire dalle 21.30 al Centro dell’Olmo, una grande serata da trascorrere in compagnia, all’insegna di brindisi, festeggiamenti e, sopratutto, della melodia europea: ospite d’eccezione sarà il Trio Reverie che allieterà tutti i partecipanti alla festa con il proprio repertorio di grande musica – Il programma della serata

Al Teatro Galleria di Legnano si fa festa con Enrico Bertolino che torna in città con il suo spettacolo “Instant theatre”, che unisce la comicità e la satira ai temi che attraversano l’attualità, la politica e la cronaca. Inizio spettacolo alle 21 – Lo spettacolo