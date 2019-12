Italian Open Water Tour, è tempo di premiazioni

Italian Open Water Tour Challenge 2019, dopo il successo delle tre storiche tappe di quest’estate (Monate, Maccagno e Noli) e l’inserimento della nuova tappa di Ischia, si appresta all’atto finale in una serata esclusiva presso la Sala Ponti della Canottieri Monate.

MOLTE NOVITA’ E NUMERI IN CRESCITA

Le molte novità (tra tutte spiccano la nuova categoria OVER40, la gara THE BIG SWIM Finale Ligure – Noli di 7K e la tappa su due giorni ad Ischia) hanno portato un incremento di iscrizioni del 25% che ha generato quasi 2000 atleti al via dei quattro appuntamenti estivi, patrocinati da Regioni Province e Comuni con sempre più attenzione ed entusiasmo.

La quarta edizione di Italian Open Water Tour ha riscontrato crescente grande curiosità anche fuori dai confini nazionali con iscritti provenienti da più paesi europei e contatti avviati con ben tre continenti differenti anche grazie alla conferma dell’intero Circuito, unico in Italia, nell’ Open Water World Tour (Circuito intercontinentale di nuoto in acque libere): la premiazione del Team Sport Way Moscow nel Trofeo Big team, la squadra più numerosa, ad Ischia ne è la migliore istantanea. Moltissime le Società Sportive rappresentate provenienti da tutta Italia, Lombardia e Piemonte su tutte, in rappresentanza di ben 37 province.

IL PROGRAMMA

Sarà ospite dell’Italian Open Water Tour Challange 2019 Awards la Nazionale di acque gelide, IISA Italy, che terrà un vero e proprio training teorico (inizio ore 15.00) che si svilupperà in una vera e propria simulazione di allenamento nel lago di Monate alle 15.45. Le gare del “nuoto gelido” sono omologate solo con la temperatura dell’acqua inferiore a 5°, è una specialità di nuoto open water il cui riconoscimento olimpico è in pieno corso: per questo motivo l’appuntamento del 7 dicembre a Travedona Monate, è inserito in un percorso che ha come tappa finale designata le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Il cerimoniale delle premiazioni inizierà alle 17.30.

I VINCITORI

Grandissima bagarre per tutte le classifiche, quest’anno caratterizzate dal sistema dei punteggi

assegnati ad ogni gara. I vincitori del Circuito 2019 (la somma dei punteggi di tutte le gare a cui si è partecipato) sono

Daniele Savia (Trilake) e Camilla Montalbetti (Team Insubrika), che si sono confermati anche nella Hard Swim (Andrea Battioli e Jane Hoag nella speciale classifica “natural”, con costumino di stoffa tradizionale e Carlo Alberto Fossati sempre con Jane Hoag in quella “OVER40”), e nella SMILE SWIM (Simone Gallo e Deborah Savino nella speciale classifica “natural” e Francesco Brezzi sempre con Deborah Savino in quella “OVER40”.

La migliore staffetta è stata il Team I 3 Luppoli (Savia, Marchini e Riganti), mentre The Big Team (il gruppo più numeroso) vede trionfare sul gradino più alto i Nuotatori del Carroccio di Legnano, con ben 191 atleti portati all’arrivo, davanti ai Swimmer Inside e agli Attraversatori di Pozzanghere.

A seguire verranno annunciate le date di Italian Open Water Tour Challenge 2020. Preannunciate anche le presenze dei Partner di progetto del circuito: Avis Provinciale Varese e Regionale Liguria, Special Olympics Italia e Terre des Hommes Italia Onlus.

La serata finirà con un rinfresco che segnerà l’ideale “arrivederci” alla stagione 2020 di Italian Open Water Tour.