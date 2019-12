La via per San Fermo resta chiusa dopo la frana

Proseguono i rilievi e gli accertamenti sui terreni di proprietà privata lungo la via per San Fermo interessata dalla frana. Lo rende noto l’amministrazione comunale. Questi approfondimenti, che proseguiranno ancora nei prossimi giorni, hanno determinato per il momento l’impossibilità di aprire anche solamente a senso unico alternato la strada in corrispondenza della frana.

Da quanto emerso dalla relazione dei geologi intervenuti, le condizioni di instabilità del ciglio di frana, con possibile coinvolgimento della porzione di versante a monte fino a un muretto di pietrame che sostiene un camminamento interno alla proprietà sovrastante la frana, configurano una situazione di pericolo per la zona sottostante; allo stato attuale appare pertanto necessario il mantenimento del provvedimento di chiusura al transito del tratto di via per San Fermo interessato.

Fino a questo momento la proprietà si è resa disponibile a collaborare e a intervenire per una efficace e rapida risoluzione del problema. Infatti i tecnici incaricati stanno lavorando d’intesa con i tecnici del Comune secondo le rispettive competenze per mettere in sicurezza il versante e riaprire la strada il prima possibile.

A tale proposito è in corso di definizione un cronoprogramma indicante i lavori da effettuare con i relativi tempi di esecuzione. Da parte del Comune è stata rappresentata la necessità di procedere nel più breve tempo possibile per arrivare ad una completa messa in sicurezza del versante e alla conseguente riapertura della strada.

Nel frattempo, per quanto riguarda la viabilità alternativa, si stanno predisponendo i provvedimenti e la necessaria segnaletica per istituire il senso unico in discesa verso Como sulla via XXVII Maggio. Si segnala anche il tratto di autostrada A9 tra Como Centro e l’uscita di Monte Olimpino (direzione nord) e tra Lago di Como e Como Centro (direzione sud) quale percorso alternativo. Il Comune, nella consapevolezza del disagio determinato da questa situazione che si sta cercando di risolvere con le migliori garanzie di sicurezza e nel più breve tempo possibile, ricorda che è possibile utilizzare i canali ufficiali (urp@comune.como.it) per segnalare problemi particolari o suggerire eventuali ulteriori modalità per ridurre i disagi.