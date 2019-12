Omaggio ad Antonia Pozzi: giornata di studio all’Insubria

«Il cielo in me: omaggio ad Antonia Pozzi» è il titolo della giornata di studio proposta dall’Università dell’Insubria martedì 3 dicembre, dalle 9 alle 13 nell’aula magna del collegio Cattaneo in via Dunant 7 a Varese.

È in programma la proiezione del film documentario «Il cielo in me» di Sabrina Bonaiti e Marco Ongania, accompagnata da interventi di Tiziana Altea, Stefania Barile, Graziella Bernabò, Marco Dalla Torre, Onorina Dino, Marina Lazzari, Fabio Minazzi, Elisabetta Scolozzi e Elisabetta Vergani.

Inoltre ci sarà una visita guidata alla biblioteca e all’archivio della poetessa milanese conservati al Centro internazionale insubrico, che ospita e organizza l’iniziativa.

Si ricorda che una selezione di foto e manoscritti dell’Archivio Pozzi è attualmente esposta nella Sala Teresiana della Biblioteca nazionale braidense a Milano, dove fino al 31 dicembre è in corso la mostra «La Scuola di Milano dalla dittatura alla democrazia. Antonio Banfi e Valentino Bompiani nel novantesimo della fondazione della casa editrice», mostra organizzata dal Centro internazionale insubrico.