Il Parco del Sorriso ospita il primo Mercatino di Natale

Quest’anno, per la prima volta, anche Luvinate avrà il suo mercatino natalizio, in una giornata di festa, ricca di iniziative per grandi e piccini. L’appuntamento è per domenica 15 dicembre, dalle ore 10 alle ore 17 al Parco del Sorriso con oltre 30 bancarelle tra artigiani, hobbisti, associazioni e produttori locali. Tutti riuniti attorno al grande albero di Natale al centro della piazza che verrà piantumato nei prossimi mesi, durante la primavera 2020.

L’evento, promosso dalla ProLoco e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, prevede anche uno stand gastronomico dalle ore 12, in un’area opportunamente riscaldata. Nel pomeriggio poi, a partire dalle 14.30, musica e canti natalizi a cura dell’Associazione MusicArte Luvinate. E per i più piccoli è previsto anche l’arrivo di Babbo Natale.

Sempre domenica 15 dicembre, ma in piazza Don Sironi,verrà inaugurato il tradizionale Presepe, preparato come ogni anno da alcuni artisti locali, mentre volontari del Centro anziani hanno realizzato decorazioni e ghirlande con cui è stato addobbato il centro di Luvinate.