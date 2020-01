Anche 14 imprese varesine al Sigep di Rimini

Dal 18 al 22 gennaio si terrà alla Fiera di Rimini la quarantunesima edizione di Sigep, il Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè. Nei 129mila metri quadrati del quartiere fieristico riminese, saranno ospitati 1.250 aziende e brand stranieri che giungeranno da oltre 30 Paesi. Tra gli espositori presenti al Sigep anche 14 aziende del Varesotto: Agafme srl e Atosa catering equipment italy srl (Busto Arsizio), Cartoprint spa (Caronno Pertusella), Citaly srl (Samarate), Eurobil srl e Irca spa (Gallarate), Hoonved Ali Group srl a socio unico (Venegono Superiore), Longoni divisione freddo srl (Comabbio), Modecor Italiana srl (Cuvio), Montebianco spa (Saronno), S.A.R Group srl (Galliate Lombardo), Tekna srl (Angera), Varesina Caffè (Varese), Winterhalter Italia srl (Cardano al Campo).

L’innovazione del salone sarà la Vision Plaza, think tank che animerà la fiera di Rimini. Sabato 18 gennaio alle 11 si terrà l’opening talk “Future is now! I nuovi valori globali del foodservice dolce: esperienza, qualità e sostenibilità”. Un confronto tra esperti del mercato globale fuori casa, delle dinamiche di consumo e dei brand per capire le sfide del foodservice dolce e individuare le opportunità future di crescita e sviluppo. I relatori si confronteranno sui “valori” del consumatore fuori casa quali l’esperienza, la qualità del cibo, degli ambienti e la sostenibilità. Le scelte dei consumatori, sempre più eco-friendly, detteranno l’agenda delle decisioni strategiche delle aziende che operano in questo settore al fine di soddisfare i bisogni dei consumatori di domani. Agli incontri saranno proposti dati e testimonianze su trend emergenti.