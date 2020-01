Arsago, rimosso l’amianto dalla scuola di viale Vanoni

«Abbiamo completato i lavori per la rimozione dell’amianto. Adesso al via gli interventi al magazzino comunale». Il sindaco di Arsago Seprio Fabio Montagnoli conferma l’impegno sulle scuole, nel suo primo anno di mandato.

Dopo i lavori di settembre, necessari per costruire una nuova aula per 20 alunni, il rifacimento dei bagni e la nuova disposizione della biblioteca interna, alla scuola media Toscanini è stata completata la rimozione dell’amianto dal tetto dell’edificio. Un intervento ‘invisibile’, che gli alunni al rientro dalle vacanze non noteranno ma importante per la salute. «Oltre alla rimozione dell’amianto – specifica il sindaco – sono state effettuate anche le operazioni per l’isolamento del tetto, come accordato con l’ats Insubria competente».

Ora, nel futuro prossimo, spazio agli interventi al magazzino comunale: «Settimana prossima – comunica – partiranno i lavori di bonifica e del rifacimento del tetto della struttura».

Nel 2020 continuerà l’impegno con le scuole; i lavori per l’adeguamento alle norme antincendio degli edifici scolastici comunali dovrebbero partire nei prossimi mesi, non appena sarà completata la gara d’assegnazione.