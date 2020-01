Garze sterili e calzine dal Canton Ticino per i koala ustionati in Australia

Una vera e propria gara di solidarietà ha mobilitato in questi giorni il Canton Ticino, in risposta all’iniziativa di una giovane appassionata di animali che insieme alle sue amiche ha voluto fare qualcosa di concreto per aiutare i volontari e le strutture che in queste terribili settimane di incendi si stanno dando da fare per salvare i koala e gli altri animali rimasti ustionati.

Nadia Parise – come racconta il quotidiano Ticino online che l’ha intervistata – ha trovato su Facebook l’appello di un piccolo ospedale di Adelaide che chiedeva garze sterili e calzine per medicare gli animali feriti e, dopo aver contattato i responsabili della struttura, ha rilanciato la richiesta sul suo profilo, mettendosi a disposizione per raccogliere il materiale e spedirlo in Australia. Un appello che è stato raccolto da tantissime persone in Canton Ticino ma anche nei comuni italiani di frontiera, che in pochi giorni hanno fatto arrivare nei punti di raccolta tantissimo materiale che Nadia e le sue amiche inizieranno a spedire tra venerdì e sabato.

«Non smetterò mai di ringraziare tutte le persone (e siete tantissimi) che ci stanno supportando in questa bella iniziativa che sta diventando così grande e così preziosa – scrive Nadia sul suo profilo Facebook pubblicando le foto del materiale arrivato – Il nostro piccolo Canton Ticino si è dimostrato solidale e fantastico e anche la vicina Italia ci sta aiutando e si sta muovendo per aiutarci. Siete fantastici!».

Anche il sindaco di Lugano, Marco Borradori, saputo dell’iniziativa ha voluto dare un suo contributo che ha personalmente consegnato a Nadia.

Sono arrivate così tante calzine e garze sterili che Nadia ha dovuto interrompere momentaneamente la raccolta: «Abbiamo tantissimo materiale – ha scritto questa mattina – e per ora dobbiamo preparare quello che abbiamo per le spedizioni di venerdì e sabato.Vi aggiornerò con foto delle spedizioni e anche gli enti in Australia ci faranno avere le foto appena riceveranno il materiale.Vi aggiorneró per le spedizioni previste dalla settimana prossima in avanti».

Chi volesse ulteriori informazioni su questa bella iniziativa può seguire gli aggiornamenti sul profilo di Nadia rispettando le indicazioni che vengono date in coordinamento con l’ospedale australiano.