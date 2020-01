Giannina compie cent’anni: “Una volta si amava di più”

In molti hanno voluto fare gli auguri alla signora Giannina che oggi, 13 gennaio 2020, ha compiuto 100 anni. Giannina ha sempre vissuto in paese, nello stesso stabile e ha lavorato prima prima nel campo tessile alla ditta Piatti, poi a Varano Borghi; si è sposata alla fine della Seconda Guerra Mondiale al rientro del fidanzato Giulio Vanetti dal campo di sterminio di Auschwitz.

Dal matrimonio è nata la figlia Silvana (che è stata Sindaco di Inarzo per tre mandati), dal 1977 alla morte del marito vive con la figlia e la nipote. Coloro che la conoscono bene, di lei dicono: “Si sente una sopravvissuta, perché ha visto andarsene tutte le persone della sua vita. La mente è lucida e il carattere è forte e si interessa di quello che succede in Italia e nel mondo. Non segue una dieta particolare, ma non esagera nell’alimentazione. E’ molto devota”. E in questo video, girato dal nipote, Emanuele Brugnoni, racconta come ci si sente a cent’anni e racconta: “Una volta si amava di più e si viveva meglio”.

Nella foto sopra con il sindaco Fabrizio Montonati