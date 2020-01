Laboratori itineranti per piccoli scienziati

Un laboratorio itinerante nella natura del Parco degli Aironi per imparare a conoscere la natura, studiandone i dettagli e le caratteristiche direttamente sul campo come “Piccoli scienziati”. Questo il titolo scelto da Ardea Onlus per l’iniziativa rivolta ai bambini e alle loro famiglie di domenica 2 febbraio alle ore 14.30, con partenza dall’Info Point del parco, in via Inglesina, a Gerenzano.

L’attività è rivolta ai bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni che saranno accompagnati dalle Guide del Parco in un’escursione avvincente in cui potranno dare vita a una serie di esperimenti che culmineranno con l’osservazione dei reperti raccolti, ingranditi decine di volte per mezzo di stereomicroscopi.

Per partecipare all’escursione è richiesto un contributo di 7 euro a bambino (sono previsti sconti per i fratelli), comprensivi dell’accompagnamento, dei materiali utilizzati e della merenda in ambiente riscaldato al termine dell’attività. Parte della quota sarà destinata alla gestione del Parco.

Per informazioni e iscrizioni (entro le ore 11 di domenica 2 febbraio) scrivere a matteo_pessina@virgilio.it o didattica@parcoaironi.it, oppure telefonare al 328 9099987.