Pagare il parcheggio: un percorso a ostacoli

Riceviamo e pubblichiamo il racconto del nostro lettore sulle difficoltà a pagare il parcheggio all’ospedale di Varese

Buonasera.



La presente per segnalare quanto segue.



Questa mattina mi sono recato al Pronto Soccorso di Varese per motivi di salute di un familiare ed ho parcheggiato l’autovettura nell’adiacente parcheggio scoperto di Piazzale Avis.

Nulla da eccepire sull’assistenza ricevuta dal personale del Pronto Soccorso che si è dimostrato (come sempre, per quel che mi riguarda) gentile ed efficiente.

Il problema è sorto al momento di pagare il parcheggio.



Inserito nella cassa automatica il biglietto di ingresso, mi viene chiesto l’importo di 1 Euro; non disponendo di moneta, inserisco disgraziatamente una banconota da 5 Euro, fiducioso di ricevere il resto come avviene nelle maggior parte dei casi.



Dico “disgraziatamente” perché solo allora, sul display della cassa automatica, compare l’avviso che la macchina non dispone di contante (!) e mi viene quindi rilasciata una “ricevuta di credito” di 4 Euro (!!??).

Perplesso, ritiro il contrassegno per uscire e la suddetta ricevuta di credito, fiducioso di poter ritirare quanto di mia spettanza in un ufficio nelle immediate vicinanze del parcheggio..

Solo allora sulla suddetta “ricevuta di credito” noto la dicitura:” Da riscuotere presso Ospedale di Circolo Uff. Log Viale Borri 57 21100 Varese“..

Ma come ?? Sono in Piazzale Avis, LORO mi devono rendere 4 Euro che mi appartengono, e IO devo andare a ritirarli in Viale Borri ???



Raggiungo Viale Borri 57 (che corrisponde al vecchio ingresso principale dell’ospedale): qui scopro dalla gentile signora della portineria che gli Uffici si trovano dalla parte opposta a dove mi trovo, ovvero verso l’ingresso di Via Lazio.



Ormai sono in ballo…. Attraverso i viali dell’Ospedale e raggiungo (finalmente !!) l’ufficio preposto, per sentirmi dire che i MIEI soldi potrò incassarli solo da settimana prossima, perché al momento non hanno ancora il permesso di effettuare i rimborsi….



Ricapitoliamo:



– devo pagare 1 Euro, mi trattengono 5 Euro (di cui 4 Euro miei)

– devo fare la caccia al tesoro alla ricerca dell’ufficio preposto, che non è come verrebbe da pensare, nelle immediate vicinanze del parcheggio

– perdo tempo per raggiungerlo, e una volta sul posto mi sento dire che devo ripassare settimana prossima (perdendo altro tempo e spendendo soldi per tornare a Varese), per riavere i MIEI 4 Euro !!

NO COMMENT !!



Lorenzo Castiglioni