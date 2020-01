Domenica 26 gennaio 2020 ore 14,30 seconda edizione della “PEDALATA DELLA MEMORIA”.

Ritrovo e partenza alle ore 14,30 in Piazza Libertà, Saronno. Sosta in Via Caronni 2 presso la Pietra d’Inciampo posata la mattina in memoria di Luigi Caronni, deportato e morto a Mauthausen. Poi verso via Ramazzotti 12, dove è posata la Pietra di Inciampo in memoria di Pietro Bastanzetti deportato e morto a Mauthausen-Gusen.

Si attraverseranno Saronno e la campagna saronnese, poi il Parco delle Groane per la visita al “Bosco dei Giusti”, Centro Visite del Parco, Solaro.

Ritorno al Salone ACLI, vicolo Santa Marta Saronno, per la visita guidata alla mostra “VOLTI NEI LAGER”, ritratti eseguiti nel 1944 a Fossoli e Bolzano. Sono richiesti una bicicletta in ordine ed un minimo di allenamento. Collaborano alle iniziative A.N.P.I., ANED, Società Storica Saronnese, Isola che non c’é. La partecipazione alle iniziative è libera e gratuita.

FIAB Saronno Ciclocittà declina ogni responsabilità per eventuali danni ai partecipanti, a terzi e/o a cose che dovessero verificarsi nel corso dell’escursione. I partecipanti alla pedalata sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Codice della Strada.