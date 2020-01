Via libera ai monopattini in città. Da ieri, 1° gennaio 2020, la legge 160 del 27 dicembre 2019 sarà possibile girare con questi piccoli mezzi a due ruote.

Restano esclusi e fuori dalla norma gli hoverboard e i monoruota, per i quali valgono ancora le norme del decreto Toninelli del luglio scorso che li rende utilizzabili solo in quei comuni che ne fanno esplicita richiesta in via sperimentale.

Le norme

Si possono guidare liberamente solo sulle piste ciclabili e nelle “zone 30”; sono vietate le zone con il limite da 50 in su e i marciapiedi. Si possono parcheggiare solo negli spazi di bici e moto.

Non sono richieste patente, neppure per i minorenni, e l’assicurazione.

I monopattini vanno parcheggiati negli stalli destinati a bici e moto.

È obbligatorio avere l’illuminazione anteriore e posteriore e non dovranno avere seggiolini per sedersi.

Per quanto riguarda le limitazioni di potenza, possono avere una potenza massima di 500w e possono raggiungere una velocità massima di 20 km/h.