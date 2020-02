Blackout, un’ora di buio tra Valle Olona e San Fermo

E’ stato un mercoledì sera al buio per diverse abitazioni per il quartiere varesino di San Fermo.

Verso le ore 18.30 c’è stata una disalimentazione che ha interessato diverse abitazioni nei pressi di via Val Di Non e via Brennero, dove è sita la cabina che ha subito il guasto.

Prima delle 19.30 il problema è stato risolto e la luce è tornata nelle case.

Non è la prima volta però che un guasto colpisce la zona: lo scorso 27 novembre c’era già stato un evento simile.