A Busto Arsizio il primo funerale in streaming

Cerimonia funebre in diretta streaming. È il nuovo servizio che un’impresa di onoranze funebri di Busto Arsizio offre, per garantire ai parenti del defunto che vivono lontani, o a quelli più anziani, di partecipare alla cerimonia.

“Si tratta di un servizio di streaming video per trasmettere in diretta la cerimonia funebre dando la possibilità di assistere alle persone che sono lontane o che non possono muoversi da casa per anzianità o malattia – spiega il titolare della “Fratelli Ferrario“, Fabrizio Sandro Bottigelli.

Certamente diventa “utile” anche per la salute pubblica in un momento di emergenza legato al coronavirus come questo dove le direttive impongono di non celebrare il funerale nei classici luoghi di cerimonia e comunque di restringere i partecipanti ai soli familiari stretti.

La comunicazione è innanzitutto un modo per far conoscere questa possibilità a chi potrebbe averne veramente bisogno ed una notizia positiva in un momento di “panico” generale, che racconta di come gli italiani sanno reagire in ogni situazione”.

La prima cerimonia in streaming si è svolta questa mattina, venerdì 28 febbraio, nella cappella del cimitero principale di Busto Arsizio. I parenti hanno dato l’autorizzazione alla diretta e chi lo desiderava poteva connettersi al sito dell’impresa funebre ed assistere alla cerimonia.