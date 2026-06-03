Un’estate di sport, movimento e creatività con le proposte UISP

La UISP, con il suo carico di energia, inclusione e passione per lo sport, non perde mai l’occasione di offrire un’estate super a bambini e ragazzi. Con la fine delle scuole, le proposte per il tempo libero si fanno tante, diverse e capaci di rispondere a ogni desiderio di movimento e scoperta. Il territorio si accende così di iniziative mirate a coniugare il gioco, la socializzazione e l’apprendimento in contesti sicuri e stimolanti.

Tra le eccellenze di questa ricca offerta spicca la proposta del CSK (Centro Studi Karate) di Busto Arsizio, che riapre le porte del suo attesissimo Summer Cres. Rivolto a un’ampia fascia d’età, dai 3 ai 15 anni, questo centro estivo copre quasi l’intera stagione, dal 9 giugno al 4 settembre 2026, con una sola pausa nella settimana di Ferragosto. Il punto di forza del Summer Cres è la sua straordinaria varietà multidisciplinare: non solo karate, ma una panoramica sportiva che spazia dal calcio, basket, pallavolo e tennis fino alla ginnastica acrobatica, allo yoga e all’atletica leggera, senza dimenticare il dodgeball, l’ultimate frisbee e la danza in diverse sfumature.

Accanto allo sport, i ragazzi possono mettersi alla prova con laboratori creativi ed educativi, come il Wild painting, il riciclo creativo e i percorsi di educazione alimentare. Le giornate prevedono inoltre un equilibrato bilanciamento tra uno spazio quotidiano per i compiti delle vacanze e un’area relax con angolo lettura. Il centro si articolerà tra la sede centrale del CSK di Via Magenta 86 e la Scuola Elementare “Pieve di Cadore” di Via Montessori 1. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero +39 338 733 5061 o scrivere a info@cskbustoa.it.

Per chi invece cerca un’esperienza dal sapore magico e coreografico, un’altra straordinaria opportunità targata UISP è quella offerta da Spazio Kabum a Varese con il suo centro estivo “Estate al Circo”. Ambientato nella sede di Via Guicciardini 114, questo progetto si rivolge ai bambini dai 5 ai 10 anni e propone un tuffo a 360 gradi nel mondo delle arti circensi. Dalle 9 alle 17, i partecipanti possono sperimentare l’equilibrio, la giocoleria, l’acrobatica e l’acrobatica aerea, arricchendo il mattino con attività di espressività corporea e teatrale. I pomeriggi sono invece dedicati a laboratori manuali, giochi di squadra all’aperto e attività ricreative di diverso tipo.

Ogni mercoledì è inoltre prevista una gita speciale alla scoperta della natura del territorio, tra laghi, fiumi e boschi. Con formule flessibili a tempo pieno o mezza giornata e un’attenzione particolare alla dimensione comunitaria, Spazio Kabum rappresenta una scelta originale e dinamica per vivere i mesi estivi. Per dettagli sulle ultime disponibilità e modalità di iscrizione, la segreteria risponde via mail a spaziokabum@gmail.com o tramite WhatsApp al numero +39 349 456 8018.

Queste sono solo alcune delle tessere che compongono il mosaico estivo UISP, una rete di associazioni che si muove all’unisono per garantire a ogni famiglia un’estate indimenticabile, attiva e a misura di bambino.

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